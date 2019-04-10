Son Dakika Haberleri: Munzur Çayı Taştı Kara Yolunda Ulaşım Aksadı

Munzur Çayı Taştı Kara Yolunda Ulaşım Aksadı

1 saat önce

Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Munzur Çayı Taştı Kara Yolunda Ulaşım Aksadı, System.String[]
Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak ve karların erimesinin de etkisiyle su seviyesi yükselen Munzur Çayı, Tunceli-Ovacık kara yolunun 22'nci kilometresindeki Venk mevkisinde taştı.

Taşkın nedeniyle hafriyatın yola dolması yüzünden bir müddet kapanan kara yolu, iş makinesi desteğindeki ekiplerin çalışmasıyla kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Halen ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşımın, suların çekilmesiyle normale döneceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:50 Kaynak: AA
Tunceli, Tunceli Ovacık, Munzur Çayı, Güncel
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