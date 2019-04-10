Munzur Çayı Taştı, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
19 dakika önce
Tunceli'de kuvvetli yağmur yağışı sonrası Munzur Çayı taştı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:04 Kaynak: İHA
'de kuvvetli yağmur yağışı sonrası Munzur Çayı
taştı.
Tunceli'de dün geceden itibaren kuvvetli yağmur yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Tunceli- Ovacık
karayolunun 22. kilometresinde Munzur Çayı taştı. Çayın taşması sonucu karayolunun bir bölümü sular altında kaldı. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürütürken, küçük araçlar kepçelerin aracılığıyla yoluna kontrollü devam ediyor.
Taşkına yolda yakalanan vatandaşlar, 2 saate yakın yolda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüğü karayolunda Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle trafiğin normal seyrine dönmesi beklendiği bildirildi. - TUNCELİ
Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi
Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber