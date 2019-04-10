Son Dakika Haberleri: Munzur Çayı Taştı, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Munzur Çayı Taştı, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

51 dakika önce

Tunceli'de kuvvetli yağmur yağışı sonrası Munzur Çayı taştı.

Munzur Çayı Taştı, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor, System.String[]
Tunceli'de kuvvetli yağmur yağışı sonrası Munzur Çayı taştı. Tunceli'de dün geceden itibaren kuvvetli yağmur yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Tunceli- Ovacık karayolunun 22. kilometresinde Munzur Çayı taştı. Çayın taşması sonucu karayolunun bir bölümü sular altında kaldı. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürütürken, küçük araçlar kepçelerin aracılığıyla yoluna kontrollü devam ediyor. Taşkına yolda yakalanan vatandaşlar, 2 saate yakın yolda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüğü karayolunda Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle trafiğin normal seyrine dönmesi beklendiği bildirildi.

(Ercan Topaç/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
Tunceli Ovacık, Tunceli, Munzur Çayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Munzur Çayı Taştı, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]