- Munzur'da 200 sporcuyla rafting, renkli görüntülere sahne oldu

TUNCELİ - Tunceli'de çevre illerden gelen 200 sporcu Munzur Çayı'nda rafting yaptı. O anlar heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Tunceli Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Mameki Parkı'nda düzenlendi. Program sonrası Tunceli'nin yanı sıra Elazığ, Erzincan, Malatya, Van, Bingöl ve Muş'tan kente gelen 200 rafting sporcusu, Munzur Çayı'ndaki 5 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. Raftingle özdeşleşen kentte, o anlar hem heyecanlı hem de renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin güzelliklerini aktaran Vali Mehmet Ali Özkan, "Doğasıyla, insanıyla, nezaketiyle, canıyla ve candanlığıyla bir olan Tunceli'mizde sizlerle birlikte mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bakanlığımızın planlamasıyla Rafting Federasyon Başkanımız, ekibi ve yönetimiyle burada, kendilerine teşekkür ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ekibiyle birlikte güzel bir etkinlik, güzel bir organizasyon yaptılar. Emeklerine yüreklerine sağlık. İnşallah spor dolu bir haftayla Tunceli'de bir arada olacağız" dedi.

Etkinliğin açılış programına Vali Özkan'ın yanı sıra Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, il protokolü, kurum amirleri ve sporcular katıldı