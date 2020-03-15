Munzur'da kardelenler çiçek açtı - Son Dakika

Munzur'da kardelenler çiçek açtı
6 saat önce
Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağı eteklerinde baharı müjdeleyici olan kardelenler çiçek açtı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağı eteklerinde baharı müjdeleyici olan kardelenler çiçek açtı.
Baharın müjdecisi olan ve Nisan ayının başlarında çiçek açan kardelenler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesinden Munzur Dağına çıkıp doğa yürüyüşü yapan ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Eren Çelik, arazide güzel manzara oluştuğunu söyledi. - ERZİNCAN
Son Dakika Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi