Munzur'da saklı cennet - Son Dakika

Munzur'da saklı cennet

3 bin rakımlı muhteşem manzarasıyla Munzur Dağında yazla kış bir arada

ERZİNCAN - Doğa yürüyüşü (trekking) yaparak Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin rakımlı Munzur Dağlarına çıkan vatandaşlar, muhteşem manzarada buzul gölünün üzerinde yüzerek yazla kışı birarada yaşadılar.

3 bin rakımlı Munzur Dağlarının zirvesi doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Haziran ayında da karla kaplı olan Munzur'un zirvesi trekking yapan doğa severlerin uğrak yeri oluyor. Bir yanda kar ve buzul göller diğer yanda açan rengarenk çiçekler dört mevsimi bir arada barındırıyor.

Kendilerine rehberlik eden yöre halkıyla birlikte yaklaşık 10 saat yürüyerek Munzur'un zirvesine çıkan vatandaşlar, Haziran'da kışı yaşadılar.

Vatandaşlar, Munzur'da yazın ortasında kışı yaşadıklarını ifade ederek adrenali sevenler için bulunmaz bir yer olduğunu ifade etti.

Munzur Dağlarındaki en büyük buzul göl olan Yeşil Gölde yüzen vatandaşlar, "Yaban hayatının kendini en güvende hissettiği yerlerdendir. Ayısından şamuasına, çengel boynuzlu dağ keçisine hepsini aynı alan içinde 1 km mesafeyle burada görmek mümkün. Bunun yanında ufak göllerde yer almakta ve açan çiçekler göllere ayrı bir güzellik katmakta. Gidiş dönüş yürüme 10 saat mesafede olan göller bunlar. Yazın ortasında kışı yaşıyor insan. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alanlar. Yalnız çok uzak olduğundan fazla yükle çıkmak bazen yorucu oluyor ama insan o doğayı görünce tüm yorgunlukları unutuyor." diye konuştu.