Munzur Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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Munzur Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

09.10.2022 13:50

Munzur Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3463 rakımlı Munzur Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı.

Munzur Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3463 rakımlı Munzur Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı.

Erzincan kent merkezinde gece etkili olana sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı Munzur Dağlarının zirve noktalarını beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

"Kuvvetli rüzgar uyarısı"

Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde ( Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Munzur Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

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