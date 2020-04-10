Munzur Dağları arasındaki Ovacık'ta meralar sürülerle şenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Munzur Dağları arasındaki Ovacık'ta meralar sürülerle şenlendi - Son Dakika

Munzur Dağları arasındaki Ovacık'ta meralar sürülerle şenlendi

7 saat önce

Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Ovacık ilçesinde, besiciler karların erimesiyle yeşile bürünen meralarda koyun ve keçi sürülerini otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Munzur Dağları arasındaki Ovacık'ta meralar sürülerle şenlendi, System.String[]

Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Ovacık ilçesinde, besiciler karların erimesiyle yeşile bürünen meralarda koyun ve keçi sürülerini otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'de kış mevsiminde en fazla kar yağışı görülen yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, hayvanlarını 5 ay boyunca ağıllarda ot, saman, yonca ve arpayla besleyen besiciler, hava sıcaklıklarının artmasıyla keçi ve koyunlarını meralara çıkardı.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı ilçede, zorlu geçen kış şartlarının ardından ilkbaharın gelmesi ve meralardaki karların eriyip, otların büyümesi besicileri sevindirdi.

Hem yem maliyetini düşürmek hem de koyun ve keçilerin sağlıklı olup iyi beslenmesi için hayvanlarını meraya salan besiciler, günün erken saatlerinde uyanarak ağılların yolunu tutuyor.

Besiciler hayvanlarına gözü gibi bakıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla keçi ve koyun sürülerini meraya götüren besiciler, gün boyu zorlu ve yorucu arazi koşullarında hayvanlarının karnını doyurmak için büyük çaba harcıyor.

Geçim kaynağı olan hayvanlarına merada gözü gibi bakan besiciler, olası ayı ve kurt saldırılarına karşı kangal köpekler eşliğinde nöbet tutarak tedbiri elden bırakmıyor.

Havanın kararmasıyla meralardan dönen keçi ve koyunların, ağıllarda özenle bakılan yavrularıyla buluşturulması renkli görüntüler oluşturuyor.

Besiciler, bazı zamanlarda merada doğan kuzu ve oğlakları da üşümemesi için elbiseye sararak, eve kadar kucağında taşıyor.

Gün boyu hayvanların peşindeler

Merkez 94 Mahallesi'nde besicilik yapan Mustafa Tiltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçilerini çok sevdiğini söyledi.

Ovacık'ta kış mevsiminin sert geçtiğini belirten Tiltay, "Bizim burada kar çok yağdığı için hayvanların bakımı zorlaşıyor. Bu yüzden ilkbaharın gelişi bizleri çok mutlu etti. Biz besiciler günün erken saatlerinde ahırlara geliyoruz ve hayvanları meraya çıkarıyoruz. İşimiz çokta kolay değil. Gün boyu ayaktayız, hayvanların peşinden gidiyoruz." diye konuştu.

Besici İlhan Zedef de kışı atlattıkları için işlerinin artık daha kolay olacağını ifade etti.

Yaz aylarında hayvanlarını yaylaya çıkardığını aktaran Zedef, "Benim hem keçi hem de koyunlarım var. Yaz boyunca hayvanlarım Yakatarla köyünde yaylada otluyor. Kışın da ilçe merkezine getiriyorum. Buranın kışı çok çetin geçiyor. Bazen hava çok soğuk oluyor, hayvanlar ahırda üşüyor. Yaklaşık bir haftadır hayvanlarımı meraya çıkarıyorum. Koyun ve keçilerim güneşli havada taze ot yemenin keyfini çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tunceli, Munzur, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:20 Kaynak: AA

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