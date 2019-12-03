Munzur Dağları beyaz gelinliğiyle bir başka güzel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Munzur Dağları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kentte doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı, Mercan Vadisi, Munzur Gözeleri ve Kepır Yaylası'na ev sahipliği yapan Ovacık'ta, sonbahar yerini kışa bıraktı.
İlçede son günlerde etkili olan kar yağışıyla zirveleri beyaza bürünen Munzur Dağları'ndaki ağaçların renkleri sonbahar manzaralarıyla bütünleşince ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Karın ardından gelinlik giymiş gibi görünen 3370 metre yükseklikteki dağların ilçedeki Efkar Tepesi Höyüğü, Munzur Çayı, asma köprüler ve tarihi mezarlarla bütünleşen görüntüsü güzel görseller sundu.