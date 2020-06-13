Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda, koruma altında bulunan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.



Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla ön plana çıkan ilçede keçiler, Kırkmerdiven Vadisi'nde beslenirken AA kamerasınca kaydedildi.

Dağların zirvesinden sürü halinde indikleri vadide hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban ve dağ keçileri, izlendiklerini fark edince yükseklere doğru tırmanarak gözden kayboldu.



Doğasever Taner Derman, AA muhabirine, Ovacık'ın çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.



Yaban ve dağ keçileriyle karşılaşmaktan mutlu olduğunu belirten Derman, "Onları yakından görmek bende çok farklı bir heyecan yarattı. Çok güzel hayvanlar. Bu hayvanlara kimsenin zarar vermemesi ve koruması gerekiyor. Doğamız onların varlığıyla güzelleşiyor." dedi.