Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor - Son Dakika

Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor

16.05.2021 11:03
Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağları'nın zirvesindeki karların erimesiyle akan derenin oluşturduğu menderesler, ilkbahar renkleri arasında güzel görüntüler sunuyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağları'nın zirvesindeki karların erimesiyle akan derenin oluşturduğu menderesler, ilkbahar renkleri arasında güzel görüntüler sunuyor.

Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Mercan Buzul Gölleri, Havaçor Vadisi ve Munzur Vadisi Milli Parkı'nın bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharla yeşile bürünen doğa, göz kamaştırıyor.

Mevsime bağlı hava sıcaklığının arttığı ve karların eridiği ilçede, otlar arasında uçuşan kelebekler, meralarda otlatılan sürüler, dağlarda açan ters laleler ve şırıl şırıl akan şelaleler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen ilçeye bağlı Gözeler köyünde mevsimlik akan bir derenin oluşturduğu doğa harikası menderesler de güzelliğiyle görenleri cezbediyor.

Çevresinde otlatılan koyun ve inek sürüleri de ayrı bir güzellik katıyor

Kar ve yağmur sularıyla beslenen derenin yemyeşil tarım alanlarından geçerek oluşturduğu mendereslerin çevresinde otlatılan koyun ve inek sürüleri de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Günübirlik gezilerle bölgeye gelen doğa ve fotoğraf tutkunları da yeşilin tonlarıyla bütünleşen mendereslerin eşsiz manzarasını görüntülemek için Munzur Dağları'nın zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşün ardından zirvedeki Eşek Meydanı Yaylası'na ulaşan doğa ve fotoğraf tutkunları, buradan hem Ovacık'ın ilkbahar güzelliğini seyrediyor hem de mendereslerin görsel şölenini görüntüleme fırsatı yakalıyor.

Gözeler köyü sakinlerinden Şafak San, AA muhabirine, Ovacık'ın ilkbahar mevsiminde eşsiz bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

İlçenin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıktığını ifade eden San, şöyle konuştu:

"Ovacık sahip olduğu doğası, Munzur Gözeleri, akarsuları ve menderesleri ile bahar aylarında eşsiz bir bölge oluyor. Bu sebeple Ovacık en fazla bahar aylarında ziyaret ediliyor. İlçemizin çok güzel yaylaları bulunuyor ve burada doğada kendiliğinden ışkın, mantar ve dağ sarımsağı yetişiyor. Ben de buranın ilkbahar güzelliğini görmek için İstanbul'dan geldim ve gerçekten burada kendimi gençleşmiş gibi hissettim".

"Menderesleri izlemek için Munzur Dağları'nın zirvesine tırmanıyorum"

San, köyün ve çevresinin her mevsim güzel olduğunu ve mendereslerin mevsimlik ortaya çıktığını belirtti.

Kar yağışının az olduğu yıllarda menderesleri oluşturan derenin kuruduğunu anlatan San, "Bu sene çok fazla kar yağdı ve menderesler mayıs ayının ilk haftasında oluşmaya başladı. Şu an mendereslerin çok eşsiz bir güzelliği bulunuyor. Menderesleri izlemek için Munzur Dağları'nın zirvesine tırmanıyorum. Yüksekten çok daha güzel görünüyorlar." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Doğukan San da köyündeki mendereslerin göz alıcı bir güzelliği olduğunu ve bu nedenle insanların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğini aktardı.

Mendereslerin özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini dile getiren San, "Drone ile buraya gelip görüntüler alıyorlar ve aynı zamanda piknik yapmak için burayı tercih edenler oluyor. İnsanlar buranın doğal güzelliğini seviyor." dedi.

Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor
Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor
Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor
Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor

Munzur Vadisi, İlkbahar, Tunceli, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Munzur Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan menderesler cezbediyor - Son Dakika


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