Üye Girişi
"Munzur Gözeleri" kontrollü normalleşmeyle yeniden doğa tutkunlarının gözde adresi oldu - Son Dakika

"Munzur Gözeleri" kontrollü normalleşmeyle yeniden doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

12.06.2021 11:25

Tunceli'nin Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarında kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle yeniden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tunceli'nin Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarında kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle yeniden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce, 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 80, ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alan Munzur Gözeleri, sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleriyle bölgedeki gözde turizm alanlarının başında geliyor.

Yılın her döneminde binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Munzur Gözeleri, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından yeniden çevre il ve ilçelerden çok sayıda fotoğraf ve doğa tutkununu ağırlıyor.

Bölgedeki doğal güzellikler doyumsuz manzaralar sunuyor

Hafta içlerinde günübirlik gezilerle bölgeye gelen ziyaretçiler, Munzur Gözeleri'ndeki irili ufaklı şelaleler, göletler ve çevresinde açan rengarenk çiçekler arasında gezinti yaparak doyasıya vakit geçiriyor.

Bazı ziyaretçiler de Munzur Gözeleri'nin hemen yanı başındaki dağlarda kamp kurarak, şehir stresinden uzakta doğayla iç içe birkaç günlük tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

El değmemiş yemyeşil doğası ve bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Munzur Gözeleri, yaban hayatı, zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'na hayat veriyor.

Yaz aylarında buz gibi suları ve serinliğiyle ziyaretçilerine ferah bir ortam sunan Munzur Gözeleri'nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanıldığı için yöre halkı tarafından kutsal kabul ediliyor.

"Kırk gözeden su akıyor ve insanın aklı almıyor"

Ziyaretçilerden Özlem Özbey, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını ve 8 yıl önce de Tunceli'ye gelerek tatil yaptığını söyledi.

Munzur Gözeleri'nin doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Özbey, "Bu güzelliği herkesin görmesini isterim. Kırk gözeden su akıyor ve insanın aklı almıyor. Her bir taraftan suyun çıkması inanılmaz güzel. Yalnız sanki daha da güzelleştirilebilir ve turizme tanıtılabilir. Çokta bilen yok ancak buralı olanlar biliyor." dedi.

Özbey, kentin inanılmaz güzelliklere ev sahipliği yaptığını ve harika manzarasının olduğunu dile getirerek, Munzur Gözeleri'nde akan suyun tadının mükemmel olduğunu, içmeye doyamadığını belirtti.

Kovid-19 salgını sebebiyle yaklaşık 2 yıldır dört duvar arasında zaman geçirdiğini aktaran Özbey, şöyle konuştu:

"İstanbul gibi bir yerde yasak olmasa da sokağa salgın korkusundan çıkamıyoruz. Ama burası inanılmaz güzel ve hiçbir konuda sıkıntı yok. Kalabalık olmayan ortamlarda maske takmadan gezilebiliyor. Ayağını buz gibi suya sokmak, elini dayayıp o dağdan akan suyu kana kana içmek çok hoş. Her yerde kekik ve ismini bilemediğim otların kokusunu almak inanılmaz iyi geldi, ciddi bir detoks insanlar için."

Şahin Öztoprak da Ovacık'ın havası, toprağı ve insanıyla çok güzel bir ilçe olduğunu aktardı.

Öztoprak, dünyada Munzur Gözeleri'ne benzer başka bir alanın olmadığını belirterek, "Burayı görmek için Elazığ'dan geldik ve gayet güzel bir yer. Herkesin burayı gezmesini ve görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tunceli'nin tanıtımında Munzur Gözeleri'nin önemli bir yeri var"

Yöre sakinlerinden Hıdır Gündoğdu da Munzur Gözeleri'nin görülmeye değer bir mekan olduğunu ve su sesinin insana huzur verdiğini anlattı.

Tunceli'nin tanıtımında Munzur Gözeleri'nin önemli bir yeri olduğunu anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler vardır ki anlatılmaz yaşanır ve herkesin de gelip bu güzelliği yaşamasını istiyorum. Umarım bu güzellik sonsuza kadar devam eder ve Tunceli için turistik bir tanıtım vesilesi olur. Munzur çayının kaynağı burası. Tabii uzadıkça farklı dere ve akarsulardan besleniyor. Ama buranın asıl kaynağı Munzur Dağları'nda hiç bitmeyen karlar. Orada eriyen karların suları yolunu burada bulmuş ve bu su o karlar erimeye devam ettikçe akışını sürdürüyor."

Munzur Gözeleri kontrollü normalleşmeyle yeniden doğa tutkunlarının gözde adresi oldu
Munzur Gözeleri kontrollü normalleşmeyle yeniden doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

Erzurum, Tunceli, Turizm, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Munzur Gözeleri' kontrollü normalleşmeyle yeniden doğa tutkunlarının gözde adresi oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı 11:25 Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı 11:08 Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar 10:22 Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız 09:50 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu 09:46 Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var 08:58 Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı         
10:54
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi         
10:28
1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:50
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:10:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Munzur Gözeleri" kontrollü normalleşmeyle yeniden doğa tutkunlarının gözde adresi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement