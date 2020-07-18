Munzur Gözeleri'ndeki masalar tahrip edildi - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri'ndeki piknik masaları kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tahrip edildi.

Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Munzur Gözeleri Mesire alanında bulunan piknik masaları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Kaymakamlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öteyandan şahısların tespiti için ise güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. - TUNCELİ