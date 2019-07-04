Munzur Gözeleri'ne turist ilgisi - TUNCELİ

Tunceli'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve en önemli doğal, kültürel ve turistik yerlerden biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kar ve buzullardan beslenerek ziyaretçilerini yaz sıcağında buz gibi sularıyla serinletiyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözde turizm alanlarından biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle mayıs ile kasım ayları arasında yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.El değmemiş doğası ve dokusuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Munzur Gözeleri, yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ve bitki çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.Kentin önemli doğal, kültürel, inanç ve turistik yerlerinden Munzur Gözeleri'nin efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığı anlatılıyor.Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul edilen Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Barosunca ortaklaşa hazırlanan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan 8 milyon liralık yatırım projesiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.Ziyaretçilerden Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan'dan Munzur Gözeleri'ni gezmeye geldiğini söyledi.Munzur Gözeleri'nin yaz aylarında çok güzel olduğunu belirten Aksoy, "Bu topraklara en son 6 yıl önce gelmiştim. Buraya geldiğim zaman kendimi çok rahat hissediyorum. Munzur Gözeleri'nin akan suları, doğallığı ve bilhassa buranın halkı yabancılara kardeş gibi bakıyor. Burada rahatlıkla eşim ve çocuklarımla birlikte gezebiliyorum, oturup yemeğimi yiyebiliyorum. Burada karpuzu suyun içine koyuyorsun 15 dakika sonra çatlıyor. Suyu çok soğuk ve tertemiz, doğası çok güzel." dedi.