Son Dakika Haberleri: Munzur Gözeleri'ne turist ilgisi - TUNCELİ
Son Dakika Güncel Haber

Munzur Gözeleri'ne turist ilgisi - TUNCELİ

40 dakika önce

Tunceli'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve en önemli doğal, kültürel ve turistik yerlerden biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kar ve buzullardan beslenerek ziyaretçilerini yaz sıcağında buz gibi sularıyla serinletiyor.

Tunceli'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve en önemli doğal, kültürel ve turistik yerlerden biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kar ve buzullardan beslenerek ziyaretçilerini yaz sıcağında buz gibi sularıyla serinletiyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözde turizm alanlarından biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle mayıs ile kasım ayları arasında yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.
El değmemiş doğası ve dokusuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Munzur Gözeleri, yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ve bitki çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.
Kentin önemli doğal, kültürel, inanç ve turistik yerlerinden Munzur Gözeleri'nin efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığı anlatılıyor.
Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul edilen Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Barosunca ortaklaşa hazırlanan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan 8 milyon liralık yatırım projesiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.
Ziyaretçilerden Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan'dan Munzur Gözeleri'ni gezmeye geldiğini söyledi.
Munzur Gözeleri'nin yaz aylarında çok güzel olduğunu belirten Aksoy, "Bu topraklara en son 6 yıl önce gelmiştim. Buraya geldiğim zaman kendimi çok rahat hissediyorum. Munzur Gözeleri'nin akan suları, doğallığı ve bilhassa buranın halkı yabancılara kardeş gibi bakıyor. Burada rahatlıkla eşim ve çocuklarımla birlikte gezebiliyorum, oturup yemeğimi yiyebiliyorum. Burada karpuzu suyun içine koyuyorsun 15 dakika sonra çatlıyor. Suyu çok soğuk ve tertemiz, doğası çok güzel." dedi.
Munzur Gözeleri'ne turist ilgisi - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:26 Kaynak: AA
Tunceli, Erzurum, Ovacık, Munzur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra acı haberi geldi Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu 14 yaşındaki çocuk, oyun arkadaşının ellerini kolonya döküp çakmakla yaktı Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Munzur Gözeleri'ne turist ilgisi - TUNCELİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]