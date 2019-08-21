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Munzur kenarında, miniklerden çevre temizliği

1 saat önce

- Munzur kenarında, miniklerden çevre temizliği Tunceli'de Munzur çayı kıyısına gezintiye gelip çevreyi kirletenlerin çöplerini küçük çocuklar toplayarak örnek bir davranış sergilediTUNCELİ - Tunceli'de Munzur çayı kıyısına gezintiye gelip çevreyi kirletenlerin çöplerini küçük çocuklar...

- Munzur kenarında, miniklerden çevre temizliği

Tunceli'de Munzur çayı kıyısına gezintiye gelip çevreyi kirletenlerin çöplerini küçük çocuklar toplayarak örnek bir davranış sergiledi

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur çayı kıyısına gezintiye gelip çevreyi kirletenlerin çöplerini küçük çocuklar toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Tunceli'de bir kreşte 3-4 ve 5 yaş grubu çocuklar, öğretmenleri nezaretinde Munzur Vadisi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Eldivenleri giyip, çöp torbalarını açan çocuklar, Munzur Çayı kıyısını kirletenlerin çöplerini topladı. Çöpleri torbalara dolduran minikler, taşıdıkları pankartlarla çevreye karşı duyarlılık çağrısında da bulundu.

Çocukların bırakılan çöpleri görünce şaşırdığını anımsatan Kreş Müdürü Sevcan Arslan,"Büyüklerimiz bayağı bir çöp bırakmışlar ama topladık. Şu anda mutluyuz ve bunu devamlı yapmak istiyoruz. Her hafta buralardayız. Büyüklerimiz çevreyi temiz tutarlarsa seviniriz. Tunceli'miz, Munzur'umuz çok güzel doğamıza sahip çıkalım" dedi.

Munzur Çayı, Tunceli, Munzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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