Munzur Kültür ve Doğa Festivali 21-24 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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Munzur Kültür ve Doğa Festivali 21-24 Temmuz'da yapılacak

21.04.2022 18:19
Munzur Kültür ve Doğa Festivali 21-24 Temmuz'da yapılacak

Tunceli Belediyesi, Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin 21-24 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceğini bildirdi.

Tunceli Belediyesi, Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin 21-24 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, her yıl geleneksel olarak temmuz ayının son perşembesinde yapılan festivalin başlama tarihinin, o dönemin bu yıl Muharrem ayına denk gelmesi dolayısıyla değiştirildiği belirtilerek, "Demokratik kitle örgütleriyle yapılan görüşmeler sonucu festival tarihi 21-22-23-24 Temmuz olarak belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise belediye meclisinde festival ile ilgili bir tartışma yürüttüklerini belirtti.

Bu doğrultuda festivali düzenleme kararı verildiğini dile getiren Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak bu sene festivalin muharrem ayına denk gelmesi nedeniyle konuyu demokratik kitle örgütleriyle bir tartışmaya açtık. Gerek Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) ile gerekse siyasi partilerle bir çalışma yürüttük. Yapılan çalışma sonrasında 21-22-23-24 Temmuz tarihleri uygun görüldü. Mayıs ayındaki meclis toplantımızda da tarihlerdeki değişikliği meclise sunacağız."

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Festival, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Munzur Kültür ve Doğa Festivali 21-24 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika


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