Munzur'un 'Hızır'ı 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş yakıyor

Munzur Üniversitesi'nde yapılan elektrikli araç, 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş yakıyor

TUNCELİ - Munzur Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından yapılan ve 'Hızır' ismi verilen elektrikli araç, tam batarya ile 200 kilometre yol yaparken, 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş yakıyor.

Munzur Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 2017 yılında hocalarının da desteğiyle Munzur isimli elektrikli aracı yapmıştı. Aracın daha gelişmiş versiyonu için çalışma yürüten öğrenciler, 4 buçuk aylık süre içerisinde 17 kişilik bir ekiple Hızır ismini verdikleri daha donanımlı aracı tamamlamayı başardı. Araç,tam batarya ile 200 kilometre yol yaparken, 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş yakıyor. Saatte 62 kilometre hız yapabilen aracın test sürüşü Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampusü'nde gerçekleştirildi. Test sürüşünü Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek yakından izledi.

Tamamlanan araca ilişkin bilgi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yardımcı Doç. Dr. Bilgin Zengin, "Hızır aracımızdan önce biz 2017 yılında TÜBİTAK'ın alternatif enerji araçlar yarışına Munzur isimli aracımızla katılmıştık. O ilk tecrübemiz olduğu için gerek hız ve mesafe anlamında istediğimiz hedefe ulaşamamıştık. 72 takım arasında 17'inci olarak ilimize başarıyla döndük. Bu aracımıza da Hızır ismini verdik. Bu araç bir önceki aracımıza göre 22 km/saat hızla daha fazla hız yapabiliyor. Munzur aracımızda 100 kilometrede 1.3 lira sarfiyatımız söz konusuydu bu aracımızda ise 100 kilometrede 1.2 lira bir sarfiyat söz konusu. Bu anlamda aracımızın performansı ve ekonomikliği gayet üst düzeyde" dedi.

"Tek batarya ile 200 kilometre gidebiliyor"

Türkiye'nin en ekonomik, bütçeyi yormayan aracı olduğunu aktaran Zengin, "Tek batarya ile 200 kilometre gidebiliyor. Bizim elektronik araç teknolojisini gerek ilimizde gerek ülkemizde yaygınlaştırma isteğimizden biri fosil yakıtlar dünyada terk edilmeye doğru gidiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları sistemleri son derece revaçta. Biz de üniversitemiz olarak gençlerimizin imkan verilirse neler yapılabileceğini göstermek adına Hızır isimli aracımıza yaklaşık 4 buçuk aylık süre içerisinde 17 kişilik bir ekiple tamamladık. Gerek valiliğimizin, rektörlüğümüzün ve Tuncelili hayırsever iş adamlarımızın eğitime ve araştırmaya verdiği destekle bunu başardık. Aracı yaklaşık elli üç bin liralık bir maliyetle ortaya çıkardık. Nasıl Almanya'nın Mercedes'i ve BMW'si, İtalya'nın Porche'si ve Ferrari'si varsa Tunceli'mizin de kendi ürettiği Hızır markası var. Kentimize ve üniversitemize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

"Saatte 62 kilometre hızla yaklaşık 200 kilometre yol gidebiliyor"

Proje de yer alan ve araçla ilgili teknik bilgi veren öğrencilerden Orhan Akay " Polyester malzemeden yaptık. 72 volt 3182 watt gücünde lityum batarya kullanıldık. Motoru ise 73 wolt ve 1 kilo watt gücünde. Tam dolu bir batarya ile saatte 62 kilometre hızla yaklaşık 200 kilometre yol gidebiliyor" şeklinde konuştu.

Hızır isminin Hızır Aleyhisselam'dan geldiğini belirten öğrencilerden Anıl Çakmakçı ise, "Bizim üç yıllık bir proje ve bundan önce de bir elektrikli aracımız vardı. Onu geliştirerek ve üzerine bir şeyler katarak devam ediyoruz" diye kaydetti.