Munzur Üniversitesi Elazığ depremi ile ilgili yüzey araştırması raporunu açıkladı - Son Dakika

Munzur Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma Ekibi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptıkları yüzey araştırmasının raporunu açıkladı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Munzur Üniversitesi doktor öğretim görevlisi Taylan Sançar, yüzey araştırmasının fayın ne kadar kırıldığının anlaşılması için önemli olduğunu söyledi.

Araştırmada Hazar gölünün kuzeyinde son depremli ilgili bir etkiyle karşılaşmadıklarını aktaran Sançar, Sivrice ile Fırat Nehri arasındaki 35 kilometrelik hat üzerinde detaylı araştırma yaptıklarını belirtti.

Sahada, fayın kendisini, fayla ilgili olan ikincil yapıları, deprem sırasında oluşmuş heyelan, toprak kayması gibi yapıları tek tek haritaladıklarını ifade eden Sançar, şöyle konuştu:

"Neticede, hem yüzey kırığı olan hattı, hem de yüzey kırığıyla ilişkili diğer yapılara bakarak şunu artık söyleyebiliyoruz ki en azından Sivrice ile Fırat nehri arasındaki 35 kilometrelik bölüm bu depremde yüzey kırığı oluşturmuş ve kırılmıştır. Bu da aslında bu deprem üzerinden yakın zaman içerisinde bir daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde değerlendirilebilir."

Fayın Fırat Nehri ve Pütürge arasındaki araştırmalara da yarın başlayacaklarını aktıran Sançar, depremle ilgili "Bu deprem ezber bozan bir deprem." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihsel olarak önceki deprem verilerinin doğru kabul edilmesi halinde bile erken bir hareketlenme olduğunu belirten Sançar, şunları dile getirdi:

"Bu kadar kısa bir zamanda tekrardan 150, 160 yıl sonra bir depremin bu fay üzerinde olması şaşırtıcı oldu biraz. Bu fay üzerinde en son deprem 1875 yılında idi. Dolayısıyla deformasyon hızı göreceli olarak daha yavaş olan Doğu Anadolu fay zonunda 150 yılda 100 yılda bir deprem beklemiyorduk."