Son Dakika Haberleri: Munzur Üniversitesi'nde Geleneksel Balık Ekmek Etkinliği

Munzur Üniversitesi'nde Geleneksel Balık Ekmek Etkinliği

42 dakika önce

Munzur Üniversitesince dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere balık ekmek dağıtıldı.

Munzur Üniversitesi'nde Geleneksel Balık Ekmek Etkinliği, System.String[]
Munzur Üniversitesince dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere balık ekmek dağıtıldı.

Aktuluk Kampüsü Özgür Öğrenci Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Rektör İpek, katılımcı ve öğrencilere balık ekmek dağıttı.

İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık ekmek etkinliğinin gelenekselleştiğini söyledi.

Tunceli'nin su potansiyeli ve üretimine dikkati çekmek ve katkı sunmak için etkinlik düzenlediklerini aktaran İpek, "Her ne kadar bugün tükettiğimiz balık deniz, okyanus balığı olsa da Tunceli'yi balıktan, deniz ürünlerinden, su ürünlerinden ayıramazsınız." dedi.

İpek, balık ekmek etkinliğinin öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsiyoruz. Bu nedenle bu tür etkinlikler her zaman çok anlamlı. 4 yıl önce ilimizin potansiyeline dikkati çekmek için başlattığımız bu etkinliğimiz geleneksel hale geldi ve bunu sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: AA

Rektör, Tunceli, Munzur, Güncel
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