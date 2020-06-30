Munzur Üniversitesi'nde yeni bölümlere 560 öğrenci alınacak - Son Dakika

Munzur Üniversitesi'nde yeni bölümlere 560 öğrenci alınacak

2021 eğitim ve öğretim döneminde açılacak 11 bölüm ve 2 programa 560 öğrenci alınacak.

2021 eğitim ve öğretim döneminde açılacak 11 bölüm ve 2 programa 560 öğrenci alınacak.

Munzur Üniversitesi'nde, yeni eğitim ve öğretim yılında 11 bölüm ve 2 program açılacak. ÖSYM'nin 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak 11 bölüm ve 2 programa 560 öğrenci kabul edilecek. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek tarafından yapılan açıklamada, yeni kurulacak bölümlerde; sosyal hizmet, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, psikoloji, rekreasyon, resim gibi bölümlerin yer alacağını belirtti. Rektör İpek, açıklamasında, "Üniversitemiz kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar sadece nicelik olarak değil, niteliksel olarak da büyümesini sürdürerek ilk kez öğrenci alınacak 11 bölümü ve 2 programı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlayacak. Birçok ön lisans, lisans ve lisansüstü programın bulunduğu Üniversitemizde Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan ve ilk kez öğrenci alacak 11 bölüm ve 2 program, ÖSYM'nin 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yerini alacak" dedi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Munzur Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:50 Kaynak: DHA

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