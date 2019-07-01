Munzur Üniversitesi'ndeki taciz iddiaları hakkında kim ne dedi?
43 dakika önce
Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu’na yönelik geçtiğimiz hafta Twitter’da bazı kadın öğrencileri taciz ettiği iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların adından Dersim Dağ, Nuran İmir gibi toplamda 7 HDP'li milletvekili TBMM'ye soru önergesi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:23
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