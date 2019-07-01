Son Dakika Haberleri: Munzur Üniversitesi'ndeki taciz iddiaları hakkında kim ne dedi?
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Munzur Üniversitesi'ndeki taciz iddiaları hakkında kim ne dedi?

43 dakika önce

Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu’na yönelik geçtiğimiz hafta Twitter’da bazı kadın öğrencileri taciz ettiği iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların adından Dersim Dağ, Nuran İmir gibi toplamda 7 HDP'li milletvekili TBMM'ye soru önergesi verdi.

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Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu'na yönelik geçtiğimiz hafta Twitter'da bazı kadın öğrencileri taciz ettiği iddiaları gündeme geldi.

Bu iddiaların ardından HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Dersim Dağ, Nuran İmir, Saliha Aydeniz, Semra Güzel, Şevin Coşkun ve Züleyha Gülüm konuyu TBMM gündemine taşıyarak soru önergesi verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:23 
Munzur Üniversitesi, Twitter, Tunceli, Dünya
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