Son Dakika Haberleri: Munzur Üniversitesi özel yetenek sınavı İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor
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Munzur Üniversitesi özel yetenek sınavı İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor

1 saat önce

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları, İnönü Üniversitesi iş birliğiyle Tunceli'de devam ediyor.

Munzur Üniversitesi özel yetenek sınavı İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor, System.String[]

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Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine bu yıl ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecek. 21-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan özel yetenek sınavını yapmak için İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'nun koordinatörlüğünde, Dr. Öğrt. Üyesi Hülya Bingöl, Dr. Öğt. Üyesi Mehmet İlkim, Öğrt. Grv. Şakir Tüfekçi, Öğrt. Grv. Hakan Öncü, Arş. Grv. Yalın Aygün ve Arş. Grv. Burak Canpolat ilk defa öğrenci alacak olan Spor Bilimleri Fakültesinin özel yetenek sınavının yapılması konusunda resmi olarak görev alıyor.


Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'in katılımıyla başlayan özel yetenek sınavında adayların kıyasıya mücadele ettiği görüldü. Dört gün sürecek olan sınav sonrası adaylar özel yetenek sınavından aldıkları puanlara göre bölümlere yerleştirilecek. Munzur Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek katkılarından ve desteğinden dolayı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hocalarına teşekkürlerini iletti. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Tunceli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
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