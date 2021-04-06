Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İpek, mesajında, kuruluşuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülük ettiği ve kurtuluş mücadelesinde Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurma gayesiyle kurulan Anadolu Ajansı'nın bir asrı aşkın yolculuğunda ilkeli, doğru, güvenilir ve hızlı haber anlayışı ile küresel bir markaya dönüştüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının kuruluşundan bu yana aynı bilinç ve sağduyu ile Türkiye'nin sesi olmaya devam ettiğini aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Yaygın haber ağıyla ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bölgemizde ve ilimizde de halkımızın haber alma özgürlüğü uğruna büyük emekler veren Türkiye'nin ilk milli haber ajansı AA'nın, yayın hayatına başlamasının 101. yıl dönümünü kutlar, tüm kurum mensuplarına başarılar dilerim."