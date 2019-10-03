Munzur Üniversitesinde aşure etkinliği

Tunceli'de Munzur Üniversitesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenledi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aşure etkinliği, Alevi dedesi Hüseyin Erdoğan'ın duasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Munzur Üniversitesinin her yıl artan bir ivme ile gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) son yaptığı açıklamada Munzur Üniversitesinin devlet üniversiteleri arasında 30. sırada yer aldığını belirten İpek, "Tabi ki hedefimiz üniversitemizi 30. sıralardan 20'lerin altına düşürüp daha sonra daha iyi sıralamaya yerleştirmektir." dedi.

Üniversite bünyesinde yeni bölümler ve fakülteler açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini ifade eden İpek, "Üniversitemiz arge noktasında da çok hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte ve büyük bir gelişim gösterdiğini görmekteyiz. " diye konuştu.

Aşur etkinliğinin geleneksel hale geldiğini belirten İpek, "Üniversitemizde yaptığımız bu aşure gününün birlik ve beraberliğimizi güçlendireceği inancımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Rektör İpek ve Alevi dedesi Erdoğan, konuklara aşure ikram etti.