Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı - Son Dakika
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Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı

09.06.2022 22:07

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 1057 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 1057 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, törende, mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Mezuniyet sevinci yaşayan her öğrencinin Tunceli'nin gönül elçisi olacağını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"İsmi duyulduğunda ürperti yaratan ve geçmiş dönemlerde hep terör ve korkuyla anılan Tunceli'yi siz öğrenciler geldiniz yaşadınız, güzelliklerini gördünüz. Coğrafyamızı tanıdınız tattınız. İnsanımızın insanlarımızın saygınlığına ve saygılarına şahit oldunuz. İnşallah gittiğiniz her yerde ilimizi ve insanımızı güzellikleriyle anlatacaksınız. Sevinçliyiz hepiniz yetiştiniz ve annenizin babanızın yanında güç olacaksınız."

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de öğrencilerini mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

İpek, üniversiteye çok sayıda yatırımın yapıldığını belirterek, "Üniversitemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülkemizin en kıymetli kampüsü haline dönüştü." dedi.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan törende, kentte 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'nun, sahnede konuşma yapmak istemesi üzerine özel güvenlik görevlileri ile bir grup öğrenci arasında küçük çapta arbede çıktı.

Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı
Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı
Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı
Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı

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Kaynak: AA

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