Munzur Üniversitesinin "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Munzur Üniversitesinin 'Munzur'un Deyiş ve Nefesleri' konseri beğeni topladı - Son Dakika

Munzur Üniversitesinin "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri beğeni topladı

6 saat önce

Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünce, "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri düzenlendi.

Munzur Üniversitesinin

Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünce, "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Yıldırım, "Yörenin kültürüne ve kültürel dokusuna ait deyiş ve nefeslerden oluşan bir konser hazırladık." dedi.

Konserde Müzik Bölümü hocaları ve öğrencilerinin birlikte sahne alacağını hatırlatan Yıldırım, "Bu tür konserlerimiz zaman zaman devam edecek. Üniversite olarak daha çok bölgede var olan müzikal ve kültürel dokuya akademik bağlamda neler kazandırabiliriz, nasıl tanıtabilir ve seslendirebiliriz üzerine odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, akademisyenler ve Alevi dedeleri yaklaşık iki saat süren programda Tunceli ve diğer yörelere ait 20 eser seslendirdi.

Konser izleyenlerin beğenisini topladı.

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Munzur, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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