Son Dakika Haberleri: Munzur Üniversitesinin "Türk Halk Müziği" konseri beğeni topladı
Son Dakika Güncel Munzur Üniversitesinin 'Türk Halk Müziği' konseri beğeni topladı - Son Dakika

Munzur Üniversitesinin "Türk Halk Müziği" konseri beğeni topladı

6 saat önce

Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünce düzenlenen "Türk Halk Müziği Konseri" dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Munzur Üniversitesinin

Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünce düzenlenen "Türk Halk Müziği Konseri" dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan üniversitenin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Yıldırım, konseri müzik bölümü olarak hazırladıklarını söyledi.

Yıldırım, konuşmasında bir süre önce rahatsızlanan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Kolukısa'ya da acil şifalar dileyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuşmanın ardından müzik bölümü öğrencileri ve akademisyenlerce Türkiye'nin çeşitli yörelerinin eserlerin seslendirildiği konserde, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Program, yaklaşık bir saat süren türkü dinletisi sonrası salondakilerin isteğiyle 2 eserin daha seslendirilmesiyle sona erdi.

Konseri Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, çeşitli kurumların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 04:16:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Munzur Üniversitesinin "Türk Halk Müziği" konseri beğeni topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]