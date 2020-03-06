Munzur Vadisi için planlanan Bozkaya HES ve baraj projesi de iptal - Son Dakika

TUNCELİ'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'na yapılması planlanan Bozkaya Hidroelektrik Santrali (HES) ve Barajı Projesi, Ankara 8'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Geçen yıl da milli parka yapılması planlanan Kaletepe HES ve Barajı Projesi, iptal edilmişti.

Tuncelili bir grup çevreci ve avukat, 2010 yılında Ankara 8'inci İdare Mahkemesi'ne başvurarak, Bozkaya HES ve baraj projesinin iptalini istedi. Milli park sahasına yapılması planlanan HES ile barajın, 'Milli Parklar Kanunu'na aykırı olduğu ve kamu yararı zorunluluğu bulunmadığı gerekçe gösterilip, proje iptal edildi. Munzur Vadisi Milli Parkı'na yapılması planlanan bir baraj projesinin daha iptal edilmesi ile ilgili Tunceli Barosu avukatları, belediyede basın toplantısı düzenledi.

Tunceli Barosu avukatlarından Özgür Ulaş Kaplan, Tuncelili çevrecilerin yıllardır verdikleri çevre mücadelesinde önemli kazanım daha elde ettiklerini belirterek, "10 yıl önce açmış olduğumuz davaların bazıları devam ediyor. Yakın zamanda Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi, Kaletepe HES ve Barajı projesini iptal etmişti. Yaptığımız bu iptal başvuruları değişik aşamalardan, Danıştay incelemelerinden geçti. Nihai olarak bu davalar artık neticelenmeye başladı. Yakın tarihte bize tebliğ edilen yeni bir karar var. Ankara 8'inci İdare Mahkemesi kararına göre Bozkaya HES ve Baraj projesi hakkında dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi. Yani Bozkaya HES ve Baraj projesi tümden iptal edildi mahkeme tarafından" dedi.

Açtıkları davaların belli aşamalardan geçtiğini dile getiren avukat Kaplan, şunları kaydetti:

"Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılması planlanan baraj ve HES projelerinin çevresel tahribatın sonuçları değerlendirildi. ÇED raporları olmadığı ortaya çıktı. ÇED'de muafiyetin söz konusu olamayacağı daha önceki mahkeme kararlarıyla tespit edildi. Dosya Danıştay incelemesinden geçti. Danıştay, sadece ÇED yönünden değil bu projenin tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini ve buna göre bir karar verilmesi gerektiği yönünde karar verdi. Diğer projeler hakkında da benzeri kararlar verdi. Bütün açmış olduğumuz her baraj projesine karşı Danıştay bu şekilde karar verdi. İdare Mahkemeleri Danıştay kararlarına uyduktan sonra esasa uygun inceleme yaptılar ve Bozkaya HES ve Barajı projesinin hukuka aykırı olduğunu, ilgili çevre mevzuatları, Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu tespit ederek iptal kararı verdi. Ankara 8 İdare Mahkemesi bu kararı verirken 2018 yılında yine Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nin Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılması planlanan 4 HES projesi ile ilgili verdiği 'kamu yararı açısında vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk' bulunduğuna dair kararı iptal etmesi sonrası mahkemeler, Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki baraj projelerini iptal ederken bu kararı da göz önünde bulundurdu ve bu kararlar sonrası artık Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yeni HES ve baraj projelerinin yapılmasının önüne de geçilmiş olundu. Bu karar sevindirici ve olumlu bir karardır" diye konuştu.

Geçen yılın Ekim ayında da milli parka yapılması planlanan Kaletepe HES ve Barajı Projesi, Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti.