Munzur Vadisi ilkbaharda bir başka güzel - Son Dakika
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Munzur Vadisi ilkbaharda bir başka güzel

17 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Kış aylarında bembeyaz kar örtüsü altında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı, baharın yüzünü göstermesiyle yeşilin tonlarına bürünmeye başladı.

Yaban hayatı açısından zengin olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken milli parkta, rengarenk çiçekler, coşkuyla akan dere ve şelaleler adeta göz kamaştırıyor.

Dört mevsim ayrı güzellik sunan milli park, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

El değmemiş doğal güzelliğiyle cezbeden bölgede canlanan doğa, karpostallık manzaralar sunuyor.

Munzur Vadisi ilkbaharda bir başka güzel

Munzur Vadisi, Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:35 Kaynak: AA

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