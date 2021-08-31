Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 3 gündür süren orman yangını, 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, AFAD, AFAD gönüllüsü, Orman İşletme, jandarma, belediye itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 350 kişiyle karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine gelen Vali Mehmet Ali Özkan, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Özkan, "Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 3 gün önce başlayan orman yangınına müdahaleye devam ediyoruz. Alanda Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, AFAD, AFAD gönüllüleri, belediye çalışanları, gönüllü vatandaşlar, Kızılay, haberleşmeyi sağlayan mobil iletişim araçlarımız, İl Özel İdaresi ve jandarmamız can siparane mücadeleye devam ediyor. Munzur Vadisi Milli Parkı civarında Fırtına Veli Çeşmesi dediğimiz alanda çıkan yangını genel itibariyle kontrol altına aldık. Şu anda iki helikopterimiz söndürmeden öte soğutma işlemi yapıyor. Şu anda 350'ye yakın gönüllülerden oluşan bir mekanizma çalışıyor. Bu alanı insan gücüyle söndürmek çok kolay değildi. Helikopterlerle müdahale çok önemliydi. Alan içerisinde kahraman jandarmamız söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bir kısım komando ekiplerimiz arka taraftan, bir kısım da buradan gönüllerimizle birlikte söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Gerçekten hem vatandaşlarımız hem kurumlarımızın katılımıyla koordineli bir çalışma gerçekleşti. Bundan sonra Kutuderesi üzerinde bir yangımız var ancak çok sarp ve dar bir alanda. Helikopterler o alana müdahale edecekler. İnsanımızdan öncelikli ricamız lütfen orman alanlarına girmesinler. Lütfen zorunlu hallerde çok dikkatli olsunlar" dedi.

'BURADA İNSAN ÜSTÜ BİR MÜCADELE VAR'

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi. Şaroğlu, "AFAD'ın öncülüğünde yaklaşık 300 kişi bölgelere dağıtıldı. Gerek yangının çıktığı alana kuzey gerek ise batı kısımdan çıkarak çalışma yürütülüyor. Ciddi bir emek sarf ediliyor. Çünkü gerçekten çok zor bir alan. Dün bende yangın bölgesine çıktım. Rüzgar ve dumanın içinde çalışmak çok zor. Çalışanlar insan üstü mücadele ediyor. İnsanlar bir metrekarelik bir alanın yanmaması için canını tehlikeye atıyor. İnsanlar, 'Ben yanayım ama doğamız yanmasın' diyor" ifadelerini kullandı.