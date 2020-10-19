Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor - Son Dakika

Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor

19.10.2020 08:12
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor, System.String[]

TUNCELİ'de doğal güzelliği, endemik türler ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı'na, pandemiye rağmen ziyaretçi akını devam ediyor.

TUNCELİ'de doğal güzelliği, endemik türler ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı'na, pandemiye rağmen ziyaretçi akını devam ediyor. Vadiyi ziyarete gelenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Colorado Nehri'ne benzettikleri alanın, daha güzel ve daha yeşil olduğunu söyledi.

Tunceli'de, 1971 yılında Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi, 42 bin 674 hektarlık bir alanı kapsayan, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanı çeşitliliğiyle bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ovacık ilçesine 10 kilometre uzakta bulunan gözelerden çıkan ve onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur çayı, sonbaharın renkleriyle birleşerek doyumsuz bir atmosfer oluşturuyor. Doğal güzelliğiyle ön planda olan Tunceli, çevre illerden gelen birçok turistin de gözdesi olmaya devam ediyor. 85 bin nüfusa sahip Tunceli'ye, ekim ayına kadar yaklaşık 1 milyon araç, giriş yaptı.

'COLORADO'YA BENZİYOR FAKAT BURASI DAHA GÜZEL'

İstanbul'dan geldiğini ve vadiye hayran kaldığını belirten Onur Oğuz (29), pandemi sürecinde evde kalmaktan sıkıldığını ve gezmeye karar verdiğini belirterek, " Türkiye'nin her tarafını gezdim. Fakat Tunceli'ye bayıldım. Doğayı çok seven biriyim. İnanılmaz güzel bir yer. Arkamda gördüğünüz yer Amerika'da bulunan Colorado Nehri'ne benziyor. Colorado, kurak ve çorak bir yer ama burada yeşillik var. Burada insan nefes aldığını fark ediyor. İstanbul gibi bir yerde yeşil ve maviye hasret kalıyor insan. Pandemi sürecinde bunu görmeye çok ihtiyacımız oldu. Tunceli'yi bu kadar beklemiyordum. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla montajdır diye düşündüm ama buraya gelince tabiatın her şeyini hissediyorsunuz. Ağaçların güzelliğini, havanın temizliğini ve gökyüzünün maviliğini hissediyorsunuz. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Munzur Vadisi Milli Parkı, Türkiye'nin ikinci büyüklükteki bir milli parkı. Su inanılmaz derecede güzel, el değmemiş bir coğrafya. Ekoloji sürekli devam ediyor. Tahribata uğramadan inşallah bu şekilde devam eder" dedi.


Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor
Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor - Son Dakika

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