Munzur Vadisi Milli Parkı'nda oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu - Son Dakika

Tunceli'de etkili olan sisin, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki dağlar ve ormanları kaplaması güzel görüntüler oluşturdu.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentte, kar yağışı sonrası soğuk havanın da etkisiyle yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Yüksek kesimde oluştuğu için alçak rakımlı alanlardaki yollarda görüş mesafesini etkilemeyen sis, özellikle ormanlar ve kısmen karla örtülen Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki dağları kapladı.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan ve kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli parkta, sis altında kalan dağlar ve meşe ormanları kartpostallık manzaralar sundu.

Milli parktaki dağların kar ve sisle kaplanması yörede yaşayan fotoğraf sanatçılarının da ilgisi çekti.