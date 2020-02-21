Munzur vadisi'nde kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Munzur vadisi'nde kartpostallık görüntüler
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Munzur Vadisi'nde kartpostallık görüntülerTUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Çayı kenarındaki ağaçların kar yağışıyla beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
Munzur Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Çayı kenarındaki ağaçların kar yağışıyla beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Türkiye'nin ilk milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, her mevsim farklı bir güzellik sergilemesi nedeniyle her yıl, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu yıl kış aylarının zorlu geçmesi nedeniyle kar kalınlığı, vadinin belli bölgelerinde 1 metreyi aştı. Vadiden geçen Munzur Çayı kenarındaki ağaçların kar yağışıyla beyaza bürünmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.
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