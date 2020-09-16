Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşin bulunması için İHA ve helikopterler de destek veriyor - Son Dakika

Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşin bulunması için İHA ve helikopterler de destek veriyor

TUNCELİ - Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gününden itibaren haber alınamayan özel bir doğalgaz şirketinde çalışan Elazığlı kardeşlerin bulunması için başlatılan çalışmalar İnsansız Hava Aracı ile askeri helikopterlerin de desteği verdiği bildirildi. Şuana kadar bir sonuç alınamayan arama çalışmalarının bölgede hem havadan, hem kara ve suda devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. 41 yaşındaki Mehmet ve 48 yaşındaki Bozkurt Aydemir kardeşler, 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'na gitti. Üzerinde "Acil Durumlar İçin" yazılı bir not ile telefon numarası bırakılan aracı gören vatandaşlar, yanında ve çevresinde kimseyi göremeyince durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle 2 kardeşi arama çalışmaları hem karada hemde suda başlatıldı. Bugünde devam eden arama çalışmalarına havadan da helikopter ve insansız hava aracı ile destek verildiği öğrenildi.

AFAD, Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı JÖH ve PÖH, İnsansız Hava Aracı, 2 adet Skorsky tipi askeri helikopter, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İz arama köpek timleri, BTK mobil baz araçları, Munzur Arama Kurtarma ekipleri, profesyonel dağcılar, rafting ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla sürdüğü bildirildi.

Öte yandan sürekli ekiplerden bilgi alan Vali Mehmet Ali Özkan'ında arama çalışmalarını yakından takip ettiği kaydedildi.

Kaybolan kişilerin suda olma ihtimaline karşı Su Altı Grup Amirliğine bağlı ekipler ile ilde faaliyet yürüten rafting grubu botlarla su üstü taramasını gerçekleştirirken İnsansız Hava Aracı ve 2 adet Skorsky havadan JÖH, PÖH ve profesyonel dağcı ekipleri ormanlık sarp arazide arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İz bulma köpekleri kaybolan kardeşlerin kıyafetlerini koklayarak arazide iz peşinden koştuğu öğrenildi.

İki kardeşin telefonuna kayboldukları günden itibaren hiçbir sinyal alınmazken, GSM operatörlerinin sinyal almadığı bölgede 2 ayrı baz istasyonu kurularak BTK mobil baz araçları bölgede sürekli devriye attığı aktarıldı.Arama çalışmaların başlandığı ilk günde bölgede bulunan 2 çift ayakkabının ise kardeşlere ait olmadığı öğrenildi.

Tunceli valiliği tarafından yapılan son açıklamada, sahada ve teknik arama çalışmalarında dün bir sonuç alınamadığı, bugün sabah itibariyle hem havadan, hemde karada ve su da arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.