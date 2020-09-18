Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'dan Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam etti.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünün su altı personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip, arama çalışmasında yer alıyor.

Helikopter, iz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı aramalarda ekipler, iki kardeşin kaybolduğu Munzur Vadisi'ndeki Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahalleleri mevkisindeki orman ve dağlık alanlarda arama faaliyeti yürütüyor.

Ekiplerce bugün yapılan çalışmalarda Aydemir kardeşlerle ilgili bir ize rastlanmadı.

Baba Mühittin Aydemir, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp iki çocuğunun da evli olduğunu söyledi.

Munzur Vadisi'ne çocuklarının geleceğinden haberi olduğunu ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"Bunlar iki üç hafta önce yine buranın bir insanıyla buraya sarımsak toplamaya gelmişler. Bu sefer iki kardeş tek gelmişler. Burada telefon çekmediği için o gün irtibatımız kesildi. Akşam namazından sonra ancak haberimiz oldu. 'Bunlara mutlaka büyük ihtimalle bir şey olmuştur' diye düşündük. O saatten sonra AFAD'ı aradık. Yanılmıyorsam saat 03.00 civarlarında burada arabayı buluyorlar. Sabah ben de olay yerine geldim. O zaman asker aramaya başladı."

Baba Aydemir, tüm ekiplerin iki oğlunu bulmak için seferber olduğunu belirterek, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadığını anlatan Aydemir, "Artık bunlar sanki örgüte denk gelmiş ve sanki kaçırılmış gibi bir izlenim var. Eğer öyle bir şey de var ise kimseye bir faydası da olmuyor. Çocuklar garibandır. Burada kendi rızkları için çalışmışlar. Herhangi bir örgütle ya da bir şeyle bağlantıları da yok. Temennimiz çocuklarımızın bir an önce bize kavuşmasıdır. Bütün Müslüman kardeşlerimizden talebimdir ki dua bekliyorum." diye konuştu.

Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Munzur Vadisi, Tunceli, Munzur, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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