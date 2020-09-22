Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden ikincisinin de cesedi bulundu - Son Dakika

Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden ikincisinin de cesedi bulundu

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 10 gün önce kaybolan iki kardeşten diğerinin de cesedi bulundu.

Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden ikincisinin de cesedi bulundu, System.String[]

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 10 gün önce kaybolan iki kardeşten diğerinin de cesedi bulundu.

Elazığ'dan Tunceli'ye geldikten sonra sarımsak toplamaya gittikleri Munzur Vadisi'nde kaybolan Bozkurt Aydemir'in (45) cesedinin suda bulunmasının ardından kardeşi Mehmet Aydemir'in (37) bulunması için ekiplerce arama çalışmaları sürdürüldü.

Mehmet Aydemir'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma ve su altı timleri, AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyelerinden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.

İz arama köpekleri, su altı kameraları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, Mehmet Aydemir'in ile ağabeyinin araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinde, yaklaşık 1 kilometrelik alanda rafting botlarıyla suda ve kıyılarında arama yaptı.

Bazı ekipler de Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahalleleri mevkisindeki orman ve dağlık alanlarda arama gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu Mehmet Aydemir'in de cesedi ekiplerce vadideki akarsuda bulundu.

Çalışmaları takip eden Vali Mehmet Ali Özkan, Aydemir'in ailesiyle görüşerek, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayıp kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in cesedi de aynı vadideki akarsuda bir ağaca takılmış olarak bulunmuştu.

Siliç köprüsünde bulundu

Mehmet Aydemir'in cesedinin, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Siliç Köprüsü mevkisinde bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Mehmet Aydemir'in cesedi, daha sonra bot yardımıyla kıyıya taşındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme sonrası, Aydemir'in cenazesi AFAD ekiplerince ambulansa konuldu. Aydemir'in cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.

Mehmet Aydemir, Munzur Vadisi, Tunceli, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden ikincisinin de cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı         
17:24
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü         
09:55
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 19:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden ikincisinin de cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei