Munzur Vadisi'nde yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Munzur Vadisi'nde yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika

Munzur Vadisi'nde yaban keçileri görüntülendi

6 saat önce

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal ortamında görüntülendi.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal ortamında görüntülendi.

Kent genelinde aralıklarla etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi aştığı Munzur Vadisi'nde yaşamını sürdüren yaban keçileri, yiyecek bulmak için sarp kayalıklardan alçak kesimlere iniyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı sahasında yaklaşık 2 bin rakımlı tepelerde yiyecek arayan yaban keçileri kameraya yansıdı.

Koruma altında olup avlanması yasak yaban keçilerini gören Helin Reyhan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunu değerlendirmek için Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezintiye çıktıklarını belirterek, "Karlar erimek üzere, doğa harika, anlatılamayacak kadar güzel. Gezerken yaban keçilerini gördük ve arabamızı durdurduk, onları izledik." diye konuştu.

Milli parkın güzelliğinin ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bulut, Munzur Vadisi'ni görmeyenleri bölgeye gelip görmeye, güzelliklerini yaşamaya davet etti.

Nazım Arslan da Tunceli ve Türkiye için önemli bir değer olan milli parkın dört mevsim çok güzel görüntüler sunduğunu vurguladı.

Parkın yüksek kesimlerinde 2 metreye yakın kar olduğunu kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu durum da yaban keçilerinin yükseklerden düşük kesimlere gelmesine sebep oluyor. Biz de vadide gezerken yaban keçilerine rastladık. Eriyen karlar, yağmur sularıyla birleşerek küçük küçük şelaleler oluşturmaya başlamış. Yaban keçileri aşağıya indiklerinde hem su hem de ot ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve bu durum da doğa fotoğrafçıları için güzel manzaralar oluşturuyor. İnsanların gelip bu doğayı görmelerini, fotoğraflamalarını istiyoruz. Tabii ki her şeyden önce yaban keçilerinin kesinlikle ama kesinlikle avlanmaması gerektiğini belirtmek istiyorum."

Munzur Vadisi'nde yaban keçileri görüntülendi

Munzur Vadisi, Tunceli, Yaban, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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