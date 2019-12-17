Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanı - Son Dakika

TUNCELİ'de, yıllarca terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla zipline etkinlikleri yapılan alan haline geldi.

Güvenlik güçlerince teröristlere yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Tunceli'de, su sporları etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Yıllarca terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Anafatma mevkisinde, Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle kurulan zipline tesisi, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Munzur Vadisi'ne kurulan ve Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adının verildiği su sporları merkezinde, binlerce kişi etkinliklere katılıyor.

'TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ZİPLİNE KULESİ TUNCELİ'DE'