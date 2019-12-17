Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanı - Son Dakika
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Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanı

6 saat önce

TUNCELİ'de, yıllarca terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla zipline etkinlikleri yapılan alan haline geldi.

Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanı, System.String[]

TUNCELİ'de, yıllarca terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla zipline etkinlikleri yapılan alan haline geldi.

Güvenlik güçlerince teröristlere yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Tunceli'de, su sporları etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Yıllarca terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Anafatma mevkisinde, Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle kurulan zipline tesisi, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Munzur Vadisi'ne kurulan ve Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adının verildiği su sporları merkezinde, binlerce kişi etkinliklere katılıyor.

'TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ZİPLİNE KULESİ TUNCELİ'DE'

Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, huzur ortamının sağlanmasıyla kente gelen turist sayısında artış olduğunu söyledi. Türkiye'nin en yüksek zipline kulesinin Tunceli'de kurulduğu anlatan Arslan, "Zipline zevkli bir spor. Hem doğanın güzelliğini yaşıyorsunuz hem de heyecanı. 'Doğa sporları altyapısını güçlendirme' projesi kapsamında Valimiz Tuncay Sonel tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi kuruldu. Türkiye'nin en yüksek zipline kulesi Tunceli'de, Munzur Nehri üzerinde kuruldu. Parkurun 125 metre uzunluğu var. Munzur Vadisi'nin güzelliği, heyecanı zipline yapılırken yaşanıyor. Yıllardır burada çatışmalar yaşanıyordu. Sağlanan huzur ortamıyla şimdi burada turizm merkezleri kuruldu ve artık buralar turizmle anılıyor. Çok mutluyuz. Tunceli, inanılmaz bir turizm potansiyeli yakaladı ve binlerce turist bölgemize gelmeye başladı" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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