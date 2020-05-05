Munzur Vadisi zengin florasıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle açan çiçekler renkli görüntüler oluşturdu.

Bitki çeşitliliği ve endemik türleriyle göz kamaştıran ilçede, ilkbaharın gelişiyle canlanan doğa, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Yaban hayatının yanı sıra zengin florasıyla da dikkati çeken Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, sulak ve kayalık alanlarda rengarenk çiçekler açıyor.

Florasında 227'si endemik, 1518 bitki türü tespit edilen milli parkta, özellikle mayıs ayının ilk haftasında açan kaz sümbülü, sarı papatya, karahindiba, civan perçemi, havaciva, sarıkokulu ve düğün çiçekleri doğayı süslüyor.

42 bin 674 hektar alanda kurulu bulunan milli parkta, kanatlarındaki renk ve desenlere göre gruplandırılan çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebeklerinin de çiçekler arasında uçması doğaya ayrı renk katıyor.