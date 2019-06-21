Murad Hüdavendigar Han Bursa'da anıldı

Osmanlı padişahlarından 1. Murat Hüdavendigar Han, ölümünün 630'uncu yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

Osmanlı padişahlarından 1. Murat Hüdavendigar Han, ölümünün 630'uncu yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

Savaş alanında şehit edilen Murad Hüdavendigar Han için Osmangazi ilçesinin Çekirge semtinde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde anma töreni düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi yapılan törende, mehter takımı konser verdi, kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, törende, Bursa'nın 6 padişahın kabrine ev sahipliği yaptığını, şehirde önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Ödünç, Türklerin yüce bir millet olduğunu dile getirerek, "İslam aleminde yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle bu milletin daha güzel ve güçlü bir şekilde bu gök kubbede var olması için canla başla çalışacağımızdan şüphem yok." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise Türklerin, konuşacağı dil için başkasından izin almamış tek millet olduğunu dile getirdi.

Bursa'nın edebiyatçılar tarafından bir çok şeye benzetildiğini kaydeden Tatlıoğlu, kendisinin de Bursa'yı Türk bayrağına benzettiğini vurguladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova zaferinin 630. yıl dönümünde, şehit padişahın düşüncesi ve felsefesini yaşatmaya çalıştıklarını ve geleceğe mesaj verdiklerini söyledi.

Dündar, Murat Hüdavendigar'ı anmak için Kosova'da da tören düzenlediklerini anımsatarak, "Kosova'daki zaferi orada anıyoruz. Osmanlı gitmiş olduğu bölgelerde sadece barışı, güveni tesis etmiş, oradaki tüm inançların birlikte yaşamasının güvencesi olmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit padişahın kabri başında dua etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

İnternetten aldığı pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, akli dengesi yerinde çıktı

Hayırsever vatandaş girdiği bakkal dükkanında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödedi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması