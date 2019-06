Murad Hüdavendigar Kosova'da yad edildi

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit edilen ilk ve tek padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar'ı vefatının 630'uncu yılında, Kosova'daki kabri başında andı.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığını koruması ve devamlı kılması noktasında kader mücadelesi olan Kosova Savaşı'nı kazanan Murad Hüdavendigar, muharebe sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi. 1389 yılında şehit edilen Murad Hüdavendigar'ın kalbi ve iç organları şehit düştüğü Kosova'da gömülürken, bedeni ise tahnit edilerek Bursa'ya getirildi. Osmangazi Belediyesi, Osmanlı'ya Avrupa kapısını açan ve İslamiyet'in Balkanlar'da yayılmasını sağlayan 1. Murat Hüdavendigar'ı anmak için Kosova'nın başkenti Priştine'deki kabri başında anma töreni düzenledi.



Murad Hüdavendigar'ı Anma Töreni'ne Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk Temsil Heyeti Başkanı Piyade Albay Numan Baş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ile Refik Özen, Kosova Milletvekili Fikrim Damka, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Priştine Program Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Tarihçi-Yazar Prof Dr. Feridun Emecen, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile davetliler katıldı.



27 yıllık padişahlığı boyunca toplam 37 savaşa katılan ve devletin sınırlarını 291 bin kilometrekareye çıkaran 1. Murad Hüdavendigar'ı anma töreni öncesi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol üyeleri, şehit padişahın kabri başında dua etti. Türbenin bahçesinde düzenlenen anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkçe ve Arnavutça okunan dualarla devam eden törende Murad Hüdavendigar Han'ın savaş meydanında yapmış olduğu dua, iki dilde de okundu.



"Sultan Murad'ın felsefesiyle geleceği inşa ediyoruz"



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, anma töreninde yaptığı konuşmada 1. Murad Hüdavendigar Han'ı 15 yıldır hem Bursa'da hem de şehit edildiği Kosova'da dualarla yad ettiklerini söyledi. Murad Hüdavendigar'ın Balkanlar'a adaleti getirmiş ve bu toprakların kalkınmasını başlatmış büyük bir şahsiyet olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Din, dil ayrımı gözetmeksizin adaletli yönetimi, cami, medrese, imarethane gibi yatırımlarla bölgenin kalkınmasına yeni mimari anlayış ile gelişmesine vesile olmuştur. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak şehit padişahımızın adını yaşatmak için bir çok faaliyet yapıyoruz. Bugün de aynı anlayış ile onun felsefesi çerçevesinde hizmet üretmeye çalışıyoruz. 2016 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 58 ülkeden gelen öğrenciler ile birlik, beraberlik ve kardeşliğin gelişmesine, dünya barışının tesisine katkı sağlayacak bir geleceği inşa ediyoruz. Şehadetinin 630. yıldönümünde Sultan Murat Hüdavendigar'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.



Kosova'nın kuruluşunun 20'nci yılını kutlayarak konuşmasına devam eden Başkan Dündar, "Kosova Cumhuriyeti kurulduğunda ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Yeni kurulan bu cumhuriyetin kuruluşundan bugüne tanınması, güçlenmesi ve kalkınması için Türkiye her zaman Kosova Cumhuriyeti'nin yanında oldu. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak 15 yıldır Kosova'ya gelerek Bursa ile Kosova arasında dostluğun kardeşliğin ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına buradayız. O günden bugüne Kosova Cumhuriyeti'nin her yıl daha da güçlendiğine memnuniyetle tanıklık ediyoruz. Son olarak Kosova Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan serbest ticaret anlaşması da Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesine ve Kosova ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Serbest Ticaret anlaşmasının iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"Türk ve Kosovalı bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum"



Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, 1. Murad Hüdavendigar'ı anma törenleri ile Türkiye ve Kosova arasında ilişkilerin daha da güçlendiğine dikkat çekerek, "Bu anlamlı tören kapsamında 15 yıldır bir araya geliyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Başta Murad Hüdavendigar olmak üzere hem Türk hem de Kosovalı tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Geçmiş hepimiz için önemlidir. Geçmişimiz geleceğimize ışık tutar. Ancak geçmişimizin geleceğe ışık tutması için yaşadığımız olaylardan dersler çıkarmamız gerekir. İnanıyorum ki, bizlerin bir araya gelmesini sağlayan bu tür etkinlikler devletler arasında daha dostane ilişkiler kurulmasını sağlıyor. Bizlerin 15 yıldır bir araya gelmesini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum. Yüzyıllar öncesine dayanan bu dostluğumuzun, birlik beraberliğimizin her zaman devam etmesini diliyorum" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Murad Hüdavendigar'ın hem büyük bir asker hem de başarılı bir devlet adamı olduğunu dile getirerek, "Sultan Murad, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atmış, Balkanların büyük bir bölümünü Osmanlı coğrafyasına dahil ederek bir anlamda bugün Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğun kardeşliğin tohumlarını atmıştır. Türkiye olarak yüzyıllar önce ekilen dostluk ve kardeşlik ağaçlarını beslemeye devam ediyoruz. Bugün Sultan Murad'ın şehit olduğu bu yerde, tüm Balkanlar için huzur, barış ve kardeşliğin ebedi simgesi haline gelmiş olan bu kutsal mekanda, şehit padişahımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bizler için büyük anlam taşıyan bu mekanı koruyup kolladığı için Osmangazi Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.



"Güçlü Türkiye, güçlü Kosava demektir"



AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da yaptığı konuşmada, "Bu topraklar 600 yıl boyunca Arnavutların ve Türklerin kardeşçe yaşadıkları topraklardır. Sınırlarımız ayrı olsa da gönül coğrafyamız ve dostluğumuz bir ve diridir. Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Güçlü Türkiye, güçlü Kosova demektir. Bundan sonraki süreçte de Türkiye ve Türk halkı, Kosova'nın her alanda yanında olmaya devam edecektir. Bugün iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının atılmasını sağlayan şehit padişahımız 1. Murad Hüdavendigar'ı rahmetle anıyorum" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

