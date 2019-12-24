Muradiye 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muradiye 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Muradiye 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Muradiye ilçesi Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Doğangün Mahallesi mevkiinde icra edilen devriye esnasında, şüphe üzerine bir minibüse "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayarak kaçan minibüs, yapılan takip neticesinde durduruldu. Minibüste yapılan aramada 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Jandarma, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ekipler şok oldu: Horoz dövüşü için arena kurmuşlar
Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
15:50 CHP'li Torun: İlk seçimde iktidar olacağız - Son Dakika Haber
15:46 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika Haber
15:43 Koyun yüklü tırda 200 gram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika Haber
15:39 Akbük'te yıkımlar yeniden başladı - Son Dakika Haber
15:39 Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi - Son Dakika Haber
15:22 İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor - Son Dakika Haber
15:18 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:54:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muradiye 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]