Muradiye Aşevi'nden haftanın 5 günü yemek dağıtılıyor - Son Dakika

VAN'ın Muradiye ilçesinde faaliyet gösteren aşevinde haftanın 5 günü, 3 çeşit yemek dağtımı yapılıyor.

Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde 2018 yılında açılan aşevi, ilçede yardıma muhtaç, engelli, yaşlı ve hasta olan vatandaşlar için haftanın 5 günü çalışıyor. Aşevinde görev yapan 3 aşçı, 2 aşçı yardımcısı ve 2 dağıtım elemanı olmak üzere 7 personel, haftanın 5 günü 3 çeşit yemek yapıp dağıtıyor. İlçenin merkez mahallelerinde belirlenen 120 aileye 620 kişilik yemek sefer taslarında servis araçlarıyla evlere dağıtılırken, aşevinin tüm denetimleri ise Van İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, aşevini ziyaret edip yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Vakıf Müdürü Nurettin Yavrutürk'ten çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.