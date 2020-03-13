Muradiye Camii cemaatine kolonya ikramı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Muradiye Camii cemaatine kolonya ikramı - Son Dakika

Muradiye Camii cemaatine kolonya ikramı

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla tarihi Muradiye Camii'nde Cuma Namazı sonrasında cemaate kolonya ikramında bulunuldu.

Muradiye Camii cemaatine kolonya ikramı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla tarihi Muradiye Camii'nde Cuma Namazı sonrasında cemaate kolonya ikramında bulunuldu. Camideki din görevlilerinin bu örnek davranışı cemaatin takdirini topladı.


Türkiye'de korona virüsüne karşı bakanlıklarca alınan tedbirler kamuoyuna açıklanmasının ardından toplumdaki duyarlılıkta artış olduğu gözleniyor. Uzmanlar virüsten korunmanın en etkili yönlerinden birinin kişisel hijyen ve temizlik olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle ellerin sık sabunlu suyla yıkanması, kolonya ile dezenfekte edilmesi virüsle mücadelede en etkili yöntem olduğunun belirtilmesi üzerine Muradiye Camii din görevlileri Cuma namazı sonrasında cemaate kolonya ikramında bulundu.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta Cuma hutbesi konusunu korona virüsüne ayırmasının toplumsal duyarlılığa olumlu etki etmesi beklenirken, cami cemaati kendilerine ikram edilen kolonya nedeniyle Muradiye Camii din görevlilerine teşekkür etti. - BURSA

Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muradiye Camii cemaatine kolonya ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]