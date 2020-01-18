Muradiye'de "1 ünite kan, 3 can" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muradiye'de '1 ünite kan, 3 can' programı - Son Dakika

Muradiye'de "1 ünite kan, 3 can" programı

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde başlatılan "1 ünite kan, 3 can" programı kapsamında kan bağışı yapıldı.

Muradiye'de

Van'ın Muradiye ilçesinde başlatılan "1 ünite kan, 3 can" programı kapsamında kan bağışı yapıldı.

Muradiye Kızılay Şubesi tarafından ilçenin Ünseli Mahallesi'de düzenlenen programa, Kaymakam Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, Ünseli Jandarma Komutanı Cem Yılmaz, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Muradiye Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay, ülkede her yıl yüzlerce insanın hastalık ve kaza sonrasında kana ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Bunun için duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmalarını arzuluyoruz. Vatandaşlarımıza kan verme alışkanlığı kazandırarak kana ihtiyacı olanlara da destek sağlamış olacağız." dedi.

Yay, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Muradiye, Kızılay, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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