Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

12.04.2022 13:15
Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Keçikıran Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dağlık arazide ilerleyen 10 düzensiz göçmen ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Organizatör oldukları değerlendirilen U.A., Y.A. ve V.B. isimli 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - VAN

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Münir Karaloğlu, Hisarcık, Jandarma, Muradiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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