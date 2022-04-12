Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Keçikıran Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dağlık arazide ilerleyen 10 düzensiz göçmen ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Organizatör oldukları değerlendirilen U.A., Y.A. ve V.B. isimli 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - VAN