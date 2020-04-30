Muradiye'de 1200 aileye sıcak yemek dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 1200 aileye iftar yemeği dağıtılmaya başlandı.

Muradiye Kaymakamlığı, Türk Kızılayı Erciş ve Muradiye şubeleri desteğiyle, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kızılay gönüllüleri iftar saatinde sefer taslarıyla 3 çeşit sıcak yemek bırakıyor.

Öte yandan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi de dağıtıldı.

Muradiye Türk Kızılayı Koordinatörü Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüs nedeniyle Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahiplerine iftar çadırı kuramadıklarını söyledi.

Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle mutfaklarda yemeklerin kaynadığını aktaran Yay, "Ramazan ayı boyunca usta aşçılarımız ve gıda mühendislerimizin denetiminde 3 çeşit sıcak yemek yapıyoruz. Yemekleri sefer taslarıyla 1200 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın kapısına kadar götürüp teslim ediyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz."

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Şakir Birgül de Kızılay'ın kendisine sıcak yemek getirdiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.