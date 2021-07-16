Muradiye'de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu - Son Dakika

Muradiye'de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okundu.

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okundu. Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Merkez Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okunup dualar edildi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve vatandaşlar katıldı. - VAN

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