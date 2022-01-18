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Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

18.01.2022 10:01
Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç sürücüsü işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - VAN

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Metamfetamin, Muradiye, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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