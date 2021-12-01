Muradiye'de 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 organizatör tutuklandı.

İlçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olan sürücü S.T. ile İ.S. gözaltına alındı. Muradiye Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN